Хачанов не сумел выйти во второй круг US Open

Встреча закончилась со счетом 6:4, 1:6, 4:6, 6:3, 6:2 в пользу Харриса, занимающего 46-ю строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Хачанову 25 лет, он занимает 28-е место в мировом рейтинге, на его счету четыре титула под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио стал обладателем серебряной медали в одиночном разряде.

Харрису 24 года, на турнирах Большого шлема не проходил дальше третьего круга.

Открытый чемпионат США является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. В 2020 году победителем стал австриец Доминик Тим, который пропускает нынешний турнир из-за травмы. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2000).