СМИ: у чемпиона мира по версии WBC Оскара Вальдеса обнаружили допинг

ТАСС, 31 августа. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) во второй полулегкой весовой категории (до 59 кг) мексиканец Оскар Вальдес провалил допинг-тест. Об этом в Twitter сообщил журналист ESPN Майк Коппингер.

По его информации, в пробе А мексиканца было обнаружено запрещенное мочегонное вещество. Проверка спортсмена проводилась по программе WBC, ее осуществляла Ассоциация добровольного тестирования на допинг (VADA).

Спортсмен может запросить вскрытие пробы Б, если подтвердится наличие запрещенного вещества, он будет лишен пояса и исключен из рейтинга WBC.

10 сентября Вальдес должен был провести свою первую защиту титула против олимпийского чемпиона 2016 года бразильца Робсона Консейсана.

Вальдесу 30 лет, он стал чемпионом мира по версии WBC в феврале, победив техническим нокаутом соотечественника Мигеля Берчельта, с 2016 по 2019 год он владел поясом Всемирной боксерской организации (WBO) в полулегком весе (до 57,2 кг). Вальдес провел 29 поединков без единого поражения, 23 из которых завершил досрочно.