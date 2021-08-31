"Вест Хэм" объявил о переходе Крала из "Спартака"

Ранее генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков сообщил, что Крал перейдет в "Вест Хэм" на правах аренды до конца нынешнего сезона. Соглашение предусматривает обязательный выкуп трансфера игрока при определенных условиях.

"Я рад приветствовать Алекса в "Вест Хэме". Он обеспечит хорошую конкуренцию в центре полузащиты, это еще один молодой, талантливый игрок, который, по нашему мнению, обладает большим потенциалом и сможет адаптироваться к требованиям премьер-лиги," - сказал главный тренер команды Дэвид Мойес.

Кралу 23 года, он выступает за "Спартак" с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провел семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей. За национальную сборную Крал провел 22 матча и забил два гола.