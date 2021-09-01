Женская сборная Финляндии по хоккею стала бронзовым призером чемпионата мира

ТАСС, 1 сентября. Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Швейцарии в матче за третье место чемпионата мира по хоккею среди женщин. Турнир проходит в Канаде.

Заброшенными шайбами в составе победительниц отметились Таня Нисканен (2-я минута), Элла Виитасуо (21) и Петра Ниеминен (39). У проигравших отличилась Лара Штальдер (24).

Сборная Финляндии в 12-й раз завоевала бронзовые медали чемпионата мира, команда также трижды занимала третье место на Олимпиадах. В активе финских хоккеисток серебряная медаль чемпионата мира 2019 года.

В финальном матче чемпионата мира встретятся команды Канады и США. Лидером по количеству побед на чемпионатах мира является сборная Канады (10 титулов), на счету американок девять выигранных финалов. Только эти две команды становились чемпионами мира.

Сборная России в четвертьфинале турнира уступила команде Швейцарии (2:3 ОТ), в матчах за пятое место россиянки обыграли сборные Германии (3:2) и Японии (2:0).

Мировое первенство среди женских сборных проводится в 21-й раз, прошлогодний турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Только один раз в решающем матче не встречались сборные Канады и США. В финале турнира 2019 года американские хоккеистки переиграли команду Финляндии со счетом 2:1 по буллитам.