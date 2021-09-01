"Атлетико" объявил о возвращении чемпиона мира по футболу Гризманна

ТАСС, 1 сентября. Французский нападающий Антуан Гризманн перешел из "Барселоны" в "Атлетико" на правах аренды с обязательным правом последующего выкупа. Об этом сообщает пресс-служба команды из Мадрида.

В ночь на 1 сентября в европейских чемпионатах закрылось летнее трансферное окно.

Гризманн перешел в "Барселону" из "Атлетико" в июле 2019 года, сумма трансфера составила €120 млн. Нападающий помог каталонскому клубу выиграть Кубок Испании сезона-2020/21. Выступая за "Атлетико", французский футболист стал обладателем Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА и победителем Лиги Европы, а также доходил до финала Лиги чемпионов.

В составе сборной Франции в 2018 году Гризманн стал чемпионом мира, а в 2016 году завоевал серебряные медали домашнего чемпионата Европы и был признан лучшим игроком турнира.

Также в заключительный день трансферного окна "Атлетико" объявил о переходе полузащитника Сауля в английский "Челси" на правах аренды до 30 июля 2022 года.