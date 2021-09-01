Призер Паралимпиады Прохоров заявил, что доволен своим результатом в толкании ядра

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Российский легкоатлет Никита Прохоров доволен показанным результатом в соревнованиях по толканию ядра на Паралимпийских играх в Токио. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Прохоров стал вторым, его результат составил 16,29 м. Ему принадлежал паралимпийский рекорд, установленный в сентябре 2012 года (15,68). Этот результат обновил канадец Грег Стюарт (16,75), завоевавший золотую медаль, бронза на счету обладателя мирового рекорда американца Джошуа Синнэмо (15,90).

"Очень доволен результатом, для меня это большая победа. В связи с обстоятельствами подготовка была очень сложной, отбор был сложным, но сейчас показал свой лучший результат в карьере, - отметил спортсмен. - Все эмоции отдал в секторе, слов сейчас очень мало. Спасибо всем, кто поддерживал и болел, тренеру спасибо - за победу, за подготовку, расстановку сил на протяжении всего времени, спасибо маме и папе".

Прохоров в 2012 году выиграл Паралимпийские игры в Лондоне. В Играх 2016 года российские спортсмены не участвовали.

"Мотивируют соперники, результаты у всех растут, хочется быть лучшим, хочется быть первым. Конкуренция за это время сильно поменялась, появилось много новых ребят, спорт набирает популярность. Нас теперь в России по телевизору показывают, раньше такого освещения не было. И ребята появляются, рекорды каждый год обновляются", - отметил спортсмен.

Прохорову 30 лет, он является трехкратным чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы. Спортом начал заниматься в Омске в 2004 году, на протяжении восьми лет занимался боксом. Прохоров входит в паралимпийскую сборную с 2007 года.