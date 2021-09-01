Женская сборная России завоевала бронзовую медаль Паралимпиады в настольном теннисе

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России стала бронзовым призером командного турнира по настольному теннису на Паралимпийских играх в Токио.

В полуфинале россиянки проиграли сборной Нидерландов со счетом 1-2. В первой партии, прошедшей в парном разряде, Виктория Сафонова и Маляк Алиева проиграли Келли ван Зон и Фредерик ван Хоф, во второй партии Сафонова обыграла ван Хоф, в третьей Раиса Чебаника уступила ван Зон.

Спортсменки выступали в классах 6-8, где представлены лица с травмами конечностей различной степени, но позволяющими играть стоя.

Сафоновой 33 года, до этого она и Алиева стали в своих категориях серебряными призерами Игр в Токио в одиночном разряде. Сафонова является заслуженным мастером спорта России. В 2012 году она заняла третье место на Паралимпийских играх в Лондоне в составе сборной Украины. Спортсменка входит в состав паралимпийской сборной России с 2016 года. Сафонова становилась чемпионкой мира и Европы в 2017 году.

Алиевой 26 лет, она является мастером спорта международного класса. В 2019 году россиянка выиграла чемпионаты Европы и России. 57-летняя Чебаника является чемпионкой Паралимпийских игр 2012 года и бронзовым призером Игр в Токио. Она становилась чемпионкой мира и Европы по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Сборная России завоевала 26 золотых, 17 серебряных и 35 бронзовых наград и занимает третье место общего медального зачета. Лидирует команда Китая (64-39-32), второй идет сборная Великобритании (29-23-30). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.