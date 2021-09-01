Смолов признан лучшим игроком по итогам первых шести туров чемпионата России по футболу

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов признан лучшим футболистом Тинькофф - Российской премьер-лиги по итогам июля и августа. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Фёдор Смолов отлично провёл первые шесть матчей сезона и стал лучшим игроком июля/августа! За Фёдора единогласно проголосовали болельщики, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и РПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/5oPxffzdhS

Смолов сыграл во всех шести стартовых турах сезона-2021/22 чемпионата России и забил шесть мячей - по разу он поразил ворота тульского "Арсенала", ЦСКА, петербургского "Зенита" и московского "Динамо", а также отметился дублем в матче с "Краснодаром". На данный момент форвард возглавляет таблицу бомбардиров. За Смолова единогласно проголосовали эксперты РПЛ, телеканала "Матч Премьер" и болельщики.

Лучшим голом стартового отрезка чемпионата признан мяч полузащитника "Краснодара" Алексея Ионова в ворота "Уфы", такое решение вынесли эксперты РПЛ. Болельщики выбрали самым красивым мячом первых шести туров удар со штрафного хавбека ЦСКА Кристияна Бистровича в матче с "Локомотивом", эксперты телеканала "Матч ТВ" - гол со штрафного в исполнении Даниила Уткина из "Ахмата" в ворота "Динамо".