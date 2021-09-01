Ефросинин стал серебряным призером Паралимпиады в плавании на дистанции 100 м брассом

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Российский пловец Егор Ефросинин завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 100 м брассом.

Он показал результат 1 минута 16,43 секунды. Победителем стал колумбиец Карлос Даниэль Серрано Сарате (1.12,01), третьим финишировал австралиец Блейк Кокрэйн (1.16,97).

Спортсмены соревновались в категории SB7, в которую входят люди с различными формами инвалидности, включая ампутации и церебральный паралич.

Ефросинину 23 года, он является серебряным призером чемпионата мира и двукратным чемпионом Европы. Он начал заниматься плаванием в 2014 году, также пробовал свои силы в карате и футболе.

Сборная России завоевала 26 золотых, 18 серебряных и 35 бронзовых наград и занимает третье место в общем медальном зачете. Лидирует команда Китая (64-40-32), второй идет сборная Великобритании (29-23-30). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.