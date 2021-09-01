Матыцин высоко оценил бронзу женской сборной России по настольному теннису на Паралимпиаде

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России показала выступление высокого класса в командных соревнованиях на Паралимпийских играх в Токио. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта РФ.

В среду женская сборная России в составе Виктории Сафоновой, Маляк Алиевой и Раисы Чебаники стала бронзовым призером Паралимпиады в командных соревнованиях. Представительницы национальной команды по настольному теннису в Токио выиграли одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые награды.

"Поздравляю Викторию Сафонову, Маляк Алиеву и Раису Чебанику с завоеванием бронзы Игр в Токио. Российская команда показала выступление высокого класса, - заявил Матыцин. - Наши спортсменки в четвертьфинале уверенно обыграли бразильянок, а в полуфинале в упорнейшей борьбе уступили сильным соперницам из Нидерландов со счетом 1-2".

"Российские теннисистки ранее выиграли в Токио медали в индивидуальных соревнованиях и в командном турнире принесли России бронзовую награду. Поздравляю с этим успехом тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России! Желаю российским спортсменам удачи на Играх в Токио", - добавил министр.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.