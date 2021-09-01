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Футбол в России

Футболист "Вайле" Онугха перешел в "Рубин" на правах аренды

Текущий сезон игрок начинал в самарских "Крыльях Советов"

ТАСС, 1 сентября. Нападающий датского футбольного клуба "Вайле" Герман Онугха перешел в казанский "Рубин" на правах аренды с правом выкупа. Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

Срок аренды 25-летнего игрока рассчитан до конца сезона-2021/22. 14 июле футболист был отдан в аренду самарским "Крыльям Советам", однако позднее она была прервана. В четырех матчах текущего сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) он не отметился результативными действиями.

4 июля Онугха перешел из "Краснодара" в "Вайле", за который выступал с февраля на правах аренды.

После шести игр "Рубин" с 11 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре казанский клуб на своем поле встретится с екатеринбургским "Уралом".

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