Бюджет "Автомобилиста" в новом сезоне КХЛ составит около 2 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Бюджет екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" на сезон-2021/22 составит около 2 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам директор клуба Максим Рябков.

"С введением потолка зарплат бюджет примерно стабилизировался, - сказал Савин. - Есть какие-то инфляционные, общеэкономические показатели. Но, по большому счету, наверное, [бюджет составит] в районе 2 млрд рублей или 2,2 млрд рублей на всю систему нашего клуба. По большому счету, пиковые значения бюджетов пройдены, не секрет, что подавляющая составляющая в расходной части бюджета - фонд оплаты труда игроков".

В прошедшем сезоне "Автомобилист" занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, а в плей-офф команда вылетела в первом раунде, проиграв в серии до четырех побед омскому "Авангарду" (1-4).