Матч РПЛ ЦСКА - "Спартак" пройдет 20 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Матч восьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными ЦСКА и "Спартаком" состоится 20 сентября. Календарь матчей турнира с седьмого по десятый тур опубликован на сайте лиги.

Матч ЦСКА - "Спартак" пройдет на стадионе "ВЭБ-Арена", начало - 19:30 мск. В этот же день в Казани "Рубин" примет петербургский "Зенит". Эти игры пройдут в понедельник, 20 сентября, по просьбе МВД в связи с организацией безопасности на выборах в Госдуму.

В рамках седьмого тура "Ростов" 13 сентября примет "Краснодар", 26 сентября московское "Динамо" дома сыграет с "Рубином". Матч 10-го тура между ЦСКА и "Краснодаром" в пройдет в Москве 2 октября.

В турнирной таблице РПЛ лидирует петербургский "Зенит", в активе которого 14 очков после шести матчей. Вторым идет "Динамо" (13 очков), третьим - "Сочи" (12)