Путин в поздравлении Вдовину отметил лидерские качества паралимпийца

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил победителя Паралимпиады в Токио в беге на 400 метров Андрея Вдовина. В телеграмме, опубликованной в среду на сайте Кремля, президент отметил умение спортсмена точно рассчитать свои силы и отличную спортивную подготовку.

"На Паралимпийских летних играх в Токио вы продемонстрировали отличную подготовку, спортивное мастерство и умение точно рассчитать свои силы. Эти качества настоящего лидера и чемпиона помогли вам стать первым в беге на дистанции 400 метров и обновить мировой рекорд. И, конечно, особые слова признания и благодарности - вашим тренерам и наставникам", - говорится в поздравлении.

Результат Вдовина составил 49,34 секунды, он обновил мировой рекорд, который был установлен им же в ноябре 2019 года (50,45). Второе место занял американец Ник Мэйхью (50,26), третьим стал россиянин Чермен Кобесов (50,44).

Спортсмены выступали в категории Т37, где представлены атлеты с нарушением опорно-двигательного аппарата. 27-летний Вдовин ранее стал серебряным призером Игр в Токио в беге на 100 м. Он является десятикратным чемпионом мира, в его активе также пять золотых медалей чемпионатов Европы. С 2010 года он входит в состав национальной команды. Вдовин был знаменосцем команды Паралимпийского комитета России на церемонии открытия Игр в Токио.