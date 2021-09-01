Легкоатлетка Иванова завоевала серебро Паралимпиады в беге на 100 метров

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Елена Иванова завоевала серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в беге на дистанции 100 метров.

Иванова показала результат 14,60 секунды. Золото с мировым рекордом завоевала китаянка Ши Итин (13,61), бронза у представительницы Новой Зеландии Даниэль Эйтчисон (14,62). Легкоатлетки выступали в категории T36 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Ивановой 33 года, в ее активе уже имеются три золотые медали Паралимпиады в Лондоне. Она является четырехкратной чемпионкой мира, а также многократной победительницей чемпионатов Европы. В 2012 году спортсменка была награждена орденом Дружбы. В свободное время легкоатлетка увлекается фотографией.

Российские спортсмены завоевавшие 29 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград, занимают третье место в общем медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (65-41-33), второй идет сборная Великобритании (30-24-30). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.