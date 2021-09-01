Сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Паралимпиады

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Сборная России опередила команду Великобритании и поднялась на вторую строчку общего медального зачета Паралимпийских игр в Токио.

В среду российская легкоатлетка Галина Липатникова стала паралимпийской чемпионкой в толкании ядра и принесла сборной России 31-ю золотую медаль на Играх в Токио. На счету российских спортсменов также 19 серебряных и 36 бронзовых наград. Сборная Великобритании опустилась на третье место (30-24-30). На первой строчке располагается команда Китая (66-42-34).

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.