Сайфутдинов завоевал бронзу Паралимпиады в плавании на дистанции 100 м брассом

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Россиянин Артур Сайфутдинов выиграл бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 м брассом.

Сайфутдинов преодолел дистанцию за 1 минуту 05,76 секунды. Первое место с паралимпийским рекордом занял азербайджанец Вали Исрафилов (1.04,86), вторым стал украинец Алексей Федина (1.05,62).

Соревнования проходили в категории SB12, где представлены атлеты, имеющие интеллектуальные нарушения, которые обычно приводит к тому, что спортсмены испытывают трудности с распознаванием образов, последовательностью и памятью или имеют более медленное время реакции.

Сайфутдинову 24 года, он является мастером спорта России международного класса. Россиянин становился бронзовым призером чемпионата мира, а также серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы. В состав паралимпийской сборной России он входит с 2013 года.

Сборная России занимает второе место в медальном зачете Паралимпиады, спортсмены команды завоевали 31 золотую, 19 серебряных и 36 бронзовых медалей. Лидером зачета остается сборная Китая (66-42-35), тройку лидеров замыкают британцы (30-24-30).