Матыцин: чемпион Паралимпиады велогонщик Кузнецов проявил себя как отличный тактик

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российский велогонщик Руслан Кузнецов провел блестящую гонку и проявил себя как отличный тактик на Паралимпиаде в Токио. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

Кузнецов стал победителем шоссейной велогонки на 79,2 км, россиянин преодолел дистанцию за 2 часа 34 минуты 35 секунд. Спортсмены выступали в категории H3 (поражение опорно-двигательного аппарата).

"Поздравляю Руслана Кузнецова с золотом Игр в Токио! Наш велогонщик блестяще провел эту гонку и проявил себя как отличный тактик, он уверенно держался в лидирующей группе, а на последних кругах ушел в отрыв и первым пересек финишную черту. Для нашего чемпиона это первая паралимпийская медаль в карьере. Поздравляю с победой Руслана Кузнецова тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России, желаю нашим велогонщикам удачи на Играх в Токио!" - сказал Матыцин.

Кузнецову 30 лет, он является бронзовым призером Кубка мира и многократным чемпионом России. Он начал заниматься спортом в 2015 году, пробовал свои силы в лыжном спорте. В свободное время увлекается рисованием, кулинарией и любит посещать заповедные места.