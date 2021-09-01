{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паралимпиада в Токио

Капитан женской сборной России по волейболу сидя намерена выступить на Играх 2024 года

На Играх в Токио россиянки не смогли выйти в плей-офф

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Капитан паралимпийской сборной России по волейболу сидя Екатерина Окорокова намерена сыграть на Играх 2024 года в Париже. Об этом она рассказала журналистам.

Россиянки не смогли выйти в плей-офф паралимпийского турнира в Токио, заняв третье место в группе. В заключительном матче группового этапа россиянки проиграли американкам.

"Тяжело что-то говорить после проигрыша, просто слезы наворачиваются, - сказала спортсменка. - Это была очень важная игра, и играли хорошо, но уступили концовку - американки в этот раз посильнее нас были. По сравнению с чемпионатом мира 2018 года у нас немного поменялся состав, две девочки играли другие, а американки поднажали".

"Буря эмоций сейчас, просто до слез. Очень хотелось победы, завоевать здесь медаль, но игра есть игра. По подготовке все было прекрасно, достаточно сборов, в июне играли с американками, всего хватало, но сегодня мы оказались немного слабее. Я собираюсь на Игры в Париж, туда - за золотом", - добавила она.

Теги
Паралимпиада в Токио
День знаний
В 150 школах России с 1 сентября ввели уроки по футболу
Со следующего года планируется ввести такие занятия в 2,5 тыс. учебных заведений
Читать полностью