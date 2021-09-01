Лихачев надеется, что успех на чемпионате мира поможет развитию пляжного футбола в России

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев выразил надежду, что победа национальной команды на домашнем чемпионате мира даст толчок развитию этого вида спорта в стране. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

В финальном матче чемпионата мира, который проходил в Москве, россияне обыграли команду Японии. Сборная России в третий раз выиграла мировое первенство.

"Мы верим в это, - ответил Лихачев на вопрос, привлечет ли победа интерес к сборной России. - Но мы выигрывали чемпионат мира и в 2011 году, и в 2013-м, массу других трофеев и титулов. Понимаем, что пляжный футбол достоин большего, и надеемся, что победа на домашнем чемпионате мира точно даст дополнительный толчок к развитию в виде появления большего числа профессиональных клубов. А наш чемпионат будет более конкурентоспособным".

"Если уж после домашнего чемпионата мира этого не произойдет, то этого не произойдет никогда", - добавил он.

В прошлом сезоне чемпионата России приняли участие семь команд, победителем стал санкт-петербургский "Кристалл", ставший шестикратным чемпионом страны.