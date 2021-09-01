Россиянка Галактионова завоевала бронзу Паралимпиады в толкании ядра

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Евгения Галактионова завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра.

Галактионова показала результат 6,80 метра. Золото с мировым рекордом завоевала украинка Анастасия Москаленко (7,61), серебро у представительницы Польши Розы Козаковской (7,37). Россиянка Олеся Байсарина стала последней. Легкоатлетки выступали в категории F32 (поражение опорно-двигательного аппарата).

Галактионовой 21 год, она является серебряным призером мирового первенства, чемпионкой Европы, а также многократной победительницей чемпионатов России. В состав паралимпийской сборной легкоатлетка входит с 2018 года.

Байсариной 33 года, она является победителем международных соревнований, а также многократным победителем и призером чемпионатов России. С 2015 года спортсменка входит в состав паралимпийской сборной России.

Российские спортсмены, на счету которых 31 золотая, 20 серебряных и 37 бронзовых медалей, занимают второе место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (67-43-36), тройку лидеров замыкают британцы (30-24-32). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.