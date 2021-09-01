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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Лихачев назвал наградой свыше победу в полуфинале на чемпионате мира по пляжному футболу

Россияне уступали швейцарцам со счетом 3:5, но сравняли счет за считанные секунды до конца основного времени и победили в серии пенальти

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сборной России по пляжному футболу в полуфинале чемпионата мира со швейцарцами воздалось за то, как команда готовилась к турниру. Такое мнение в интервью ТАСС высказал главный тренер сборной России Михаил Лихачев.

Россияне в полуфинале уступали швейцарцам со счетом 3:5, но сравняли счет за считанные секунды до конца основного времени и победили в серии пенальти.

"Что касается игры со швейцарцами, учитывая наши кадровые потери, которые мы понесли после четвертьфинала, было понятно, что нас ожидает максимально тяжелый матч, - сказал Лихачев. - Его мы играли с большими перепадами - где-то очень хорошо, где-то неважно. То, что случилось, - это заслуга для всей нашей команды откуда-то свыше. Потому что мы так работали, готовились, относились к каждому моменту и в быту, и в футбольном плане, и это нам, видимо, воздалось в концовке матча со швейцарцами".

Лихачев рассказал, о чем подумал, когда его подопечные сравняли счет. "Успел подумать только о том, что надо в голове быстро придумать план на овертайм и список пенальтистов, - отметил он. - Удалось быстро сообразить, как все это сделать. В дополнительное время было только по одному голевому моменту у нас и у швейцарцев. Мы ушли в серию пенальти, и здесь уже ключевым стало решение выпустить Дениса Пархоменко, которому удалось отразить один удар швейцарцев".

Сборная России стала победителем турнира, в финале обыграв команду Японии.

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