Киберклассы открыли в трех поселениях Сургутского района

СУРГУТ, 1 сентября. /ТАСС/. Новые классы, направленные на обучение киберспорту, открыли в поселениях Русскинская, Барсово и Локосово Сургутского района ХМАО, сообщает в среду пресс-служба администрации района.

"Сегодня мы открыли три тренировочных зала в Барсово, Локосово, Русскинская. Во всех залах установлено современное оборудование для занятий по компьютерному спорту под руководством тренера по киберспорту", - приводит пресс-служба слова руководителя центра компьютерного спорта муниципального автономного учреждения "РУСС" Артема Щепотьева.

В свою очередь глава администрации Сургутского района Андрей Трубецкой во время открытия одного из классов в Барсово уточнил, что Сургутский район продолжит развивать киберспорт и в дальнейшем.

"Я из другой эпохи, когда спортом занимались на ринге, в спортзале, на улице, но все меняется и развивается. Я рад, что теперь молодые люди Барсово, Локосово и Русскинской смогут тоже заниматься этим видом в спорта, как в Солнечном, Лянторе и Федоровском", - сказал Трубецкой.

Сургутский район считается самым крупным районом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. В настоящее время включает четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово, и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.