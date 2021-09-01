Виктория Ищиулова рассказала, что шла к золоту Паралимпиады девять лет

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Пловчиха Виктория Ищиулова, ставшая паралимпийской чемпионкой Токио, шла к золотой медали девять лет. Об этом она рассказала журналистам.

Ищиулова выиграла золото на дистанции 50 м вольным стилем в классе S8 (различные формы инвалидности, в том числе ампутации и церебральный паралич).

"Ощущения сейчас безумные, их вообще не передать словами, рада, что этими ощущениями я поделилась с моими родными и с каждым, кто за меня болел, - сказала Ищиулова журналистам. - Это просто не передать словами, я безумно рада. Я приплыла, коснулась бортика, поняла, что первая, и даже не знала, что мне делать - плакать или радоваться. Я просто слышала, как радуется мой тренер Ирина Павловна Симакова, она кричала на весь бассейн, и я была очень рада, что она испытывает такие эмоции".

"А у меня самой был шок, эмоции сейчас накрывают, и я не знаю, что сказать. Я к этому золоту шла девять лет, это безумное количество времени, с восьми лет говорила о том, что мечтаю попасть на Паралимпиаду. Я мечтала об этом, конечно, я мечтала о золоте. И вот я его получила и очень рада", - добавила она.

Спортсменка рассказала, что чувствовала поддержку страны во время соревнований. "Мне очень многие люди пишут слова поддержки, снимают видео, выкладывают посты и так далее. Но самая главная поддержка - от моих родителей, моего тренера, лучших друзей, это не передать", - добавила она.