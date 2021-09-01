Легкоатлет Таймазов стал паралимпийским чемпионом в метании клаба

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Российский легкоатлет Муса Таймазов с мировым рекордом завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в метании клаба.

Таймазов показал результат 35,42 метра. Серебро завоевал серб Желько Димитриевич (35,29 м), бронза у словака Мариана Куржея (30,66 м). Спортсмены выступали в категории F51 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Таймазову 37 лет, он является бронзовым призером мирового первенства, а также многократным победителем чемпионата России. Ранее легкоатлет увлекался вольной борьбой, карате и регби на колясках. С 2019 года Таймазов входит в состав паралимпийской сборной.

Российские спортсмены, на счету которых 32 золотые, 20 серебряных и 37 бронзовых медалей, занимают второе место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (68-43-36), тройку лидеров замыкают британцы (30-24-32).