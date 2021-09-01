С "Рубина" сняли запрет на регистрацию новых футболистов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) снял запрет с казанского "Рубина" на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

26 августа палата РФС по разрешению споров запретила "Рубину" регистрировать новичков из-за задолженности по трансферу футболиста Ивана Игнатьева из "Краснодара". Запрет был снят в связи с исполнением обязательств перед "Краснодаром".

Игнатьев перешел в "Рубин" из "Краснодара" в январе 2020 года. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила €7 млн. За "Рубин" он провел 34 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.