Вратарь Сорокин подписал новый контракт с клубом НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс"

ТАСС, 1 сентября. Российский вратарь Илья Сорокин подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Агент игрока Дэн Мильштейн сообщил, что соглашение рассчитано на три года. По информации журналиста Sportsnet ("Спортснет") Криса Джонстона, зарплата игрока составит $4 млн в год. Также в составе команды из Нью-Йорка играет российский голкипер Семен Варламов, его контракт рассчитан до 2023 года, игрок получает $5 млн в год.

Также "Айлендерс" подписали контракты с нападающими Энтони Бовилье (3 года, $4,15 млн), Кайлом Палмьери (4 года, $5 млн) и Кейси Сизикасом (6 лет, $2,5 млн).

Сорокин был задрафтован "Айлендерс" в 2014 году под 78-м номером. Играет за команду с сезона-2020/21, в котором провел 22 матча в регулярном чемпионате, отражая в среднем 93% бросков.

Сорокину 26 лет, ранее он выступал за новокузнецкий "Металлург" и московский ЦСКА. В составе армейцев голкипер стал обладателем Кубка Гагарина в 2019 году, в 2016-м был признан лучшим голкипером сезона в Континентальной хоккейной лиге. В составе сборной России Сорокин стал олимпийским чемпионом в 2018 году и трижды становился бронзовым призером чемпионатов мира (2016, 2017, 2019).