Роман Павлюченко дисквалифицирован на два матча первенства ФНЛ-2 за оскорбление судей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной России по футболу, форвард команды "Знамя" Роман Павлюченко дисквалифицирован на два матча второго дивизиона первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2). Об этом ТАСС сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

"Знамя" 29 августа на выезде проиграло "Родине" со счетом 0:3. На 39-й минуте при счете 2:0 в пользу московской команды Павлюченко получил две желтые карточки и был удален с поля.

"Мы дисквалифицировали на два матча Романа Павлюченко за нецензурную брань в адрес судей. Это произошло в матче "Родина" - "Знамя", - сказал Григорьянц.

Павлюченко 39 лет, он выступает за "Знамя" из Ногинска с 2020 года. В сезоне-2021/22 он принял участие в трех матчах, забив четыре мяча. Все голы он забил во встрече против "Коломны", которую его команда выиграла со счетом 5:3.

В течение карьеры нападающий представлял ставропольское "Динамо", волгоградский "Ротор", московские "Спартак", "Локомотив" и "Арарат", лондонский "Тоттенхэм", краснодарскую "Кубань" и екатеринбургский "Урал". Вместе со сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.