Словенский велогонщик Роглич стал победителем 17-го этапа "Вуэльты"

ТАСС, 1 сентября. Словенский велогонщик Промож Роглич из команды Jumbo-Visma ("Джамбо-Висма") стал победителем 17-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Вуэльта Испании".

Роглич преодолел дистанцию 185,8 км за 4 часа 34 минуты 45 секунд. Второе место занял партнер Роглича по команде американец Сепп Кусс (+1.35), третьим финишировал колумбиец Мигель Анхель Лопес из команды Movistar ("Мовистар"). Россиянин Павел Сиваков из Ineos Grenadiers ("Инеос гренадирс") финишировал 41-м (+21.02), Александр Власов их "Астаны" занял 79-е место (+35.29).

В общем зачете по итогам 17 этапов лидирует Роглич, время которого составляет 68 часов 42 минуты 56 секунд. Вторым идет испанец Энрик Мас из Movistar, уступающий 2 минуты 22 секунды, на третьем месте расположился Лопес (+3.11)

18-й этап веломногодневки пройдет в четверг, его протяженность составит 162,6 км.

"Вуэльта" проходит в 76-й раз. Многодневка состоит из 21 этапа и завершится 5 сентября. Из россиян выигрывал Денис Меньшов в 2007 году.