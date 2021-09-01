Сборные Казахстана и Украины сыграли вничью в матче отбора к чемпионату мира по футболу

ТАСС, 1 сентября. Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с командой Украины со счетом 2:2 в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Игра прошла в Нур-Султане.

В составе хозяев два гола забил Руслан Валиуллин. Полузащитник отличился на 75-й минуте, на шестой добавленной минуте к основному времени матча он сумел сравнять счет. У гостей голы забили Роман Яремчук (3) и Данила Сикан (90+3).

Сборная Украины провела первый матч под руководством Александра Петракова. Специалист был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера 18 августа. Он сменил Андрея Шевченко, который возглавлял команду в течение пяти лет.

Нападающий Андрей Ярмоленко провел сотый матч за команду Украины и сравнялся по количеству игр за сборную с Русланом Ротанем. Рекордсменом является Анатолий Тимощук (144 матча), на втором месте находится Андрей Шевченко (111).

Сборная Украины занимает второе место в группе C, набрав четыре очка в четырех матчах. Команда Казахстана занимает четвертую строчку, набрав два очка в трех матча. Первыми идут французы (семь очков, три матча), которые позже в среду сыграют со сборной Боснии и Герцеговины (пятое место, одно очко в двух матчах). На третьем месте располагается команда Финляндии (два очка, два матча).

Следующий матч сборная Украины проведет 4 сентября с французами в Киеве. Казахстанские футболисты в этот же день сыграют с финнами в Хельсинки.