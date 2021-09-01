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Футбол в России

Президент "Легион-Динамо" Шамиль Лахиялов отстранен от футбола на год

Бывший футболист "Анжи" получил наказание за угрозу причинения вреда в адрес официального лица матча
Шамиль Лахиялов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Шамиль Лахиялов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отстранил президента махачкалинского клуба "Легион-Динамо" Шамиля Лахиялова от любой футбольной деятельности на один год. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Такое наказание Лахиялов получил за угрозу причинения вреда в адрес официального лица матча против пятигорского клуба "Машук-КМВ". Помимо отстранения РФС обязал его выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей.

Сотрудник по маркетингу клуба Магомед Лахиялов за оказание физического воздействия на игрока соперника, за угрозу причинения вреда и за оказание воздействия на официальное лицо матча также отстранен от любой футбольной деятельности на один год и оштрафован на 200 тыс. рублей.

Лахиялов выступал в премьер-лиге за махачкалинский "Анжи", грозненский "Терек" (ныне - "Ахмат") и самарские "Крылья Советов".

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