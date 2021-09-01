Морозов: КХЛ продолжает вести работу с регионами по поводу заполняемости арен

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) совместно с властями работает над тем, чтобы в регионах, где эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, была разрешена 50-процентная заполняемость арен. Об этом в интервью ТАСС заявил президент лиги Алексей Морозов.

Московские "Динамо" и переехавший с "ЦСКА-Арены" на "Мегаспорт" "Спартак" заявили о том, что их матчи смогут посещать до 3 тыс. зрителей, ЦСКА ожидает ответа на запрос от Роспотребнадзора. В Подмосковье на матчи "Витязя" разрешен допуск 1 тыс. болельщиков, омский "Авангард", который проводит домашние игры в Балашихе, сообщил, что клубу разрешили заполнять пятитысячную арену на 50%. Также на 50% трибуны могут быть заполнены в Казани и Новосибирске, работа в этом направлении ведется в Хабаровске и Сочи. В Нижнекамске разрешена 70-процентная заполняемость.

"Лига направила письмо [в адрес вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко], и пошла реакция. Мы общались и с Минспортом, и с Роспотребнадзором, процесс идет, но финального решения пока нет. Региональные власти устанавливают требования, потому что в каждом регионе сейчас своя эпидемиологическая обстановка, но лига работает со всеми, мы следим за ситуацией. Где-то уже разрешили допуск 50% зрителей, где-то мы еще работаем над этим вопросом", - сказал Морозов.

На матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 году между сборными России и Хорватии, который пройдет в Москве, будет допущено более 20 тыс. зрителей. "Мы, конечно же, хотим, чтобы дворцы заполнялись на 100%, но понимаем, что на футбол разрешили пустить 20 тыс. болельщиков, потому что это порядка 50% от общей заполняемости стадиона. Все-таки в футболе арены открытые, у нас помещения закрытые. Пока лига вышла с предложением, чтобы в регионах, где ситуация стабилизировалась, нам разрешили пускать по 50% зрителей от общей заполняемости арены", - добавил собеседник ТАСС.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.