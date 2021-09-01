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Формула-1

Кими Райкконен завершит карьеру в "Формуле-1" по окончании сезона

Чемпиону мира 41 год, он выступает за "Альфа Ромео"
Кими Райкконен AP Photo/Rick Rycroft
Описание
Кими Райкконен
© AP Photo/Rick Rycroft

ТАСС, 1 сентября. Финский пилот команды "Альфа Ромео" Кими Райкконен завершит карьеру в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" по окончании текущего сезона. Об этом спортсмен написал в Instagram.

"Это мой последний сезон", - в частности, написал он.

Райкконену 41 год, он дебютировал в "Формуле-1" в 2001 году в составе "Заубера" (нынешнее название - "Альфа Ромео"), позже он выступал за "Макларен" (2002-2006), "Феррари" (2007-2009, 2014-2018), "Лотус" (2012-2013), "Альфа Ромео" он представляет с 2018 года, с 2010 года до 2012-го финн в "Формуле-1" не выступал. Райкконен является рекордсменом "королевских гонок" по количеству проведенных Гран-при (344) и стартов (341). В его активе 21 победа, 18 поул-позиций, 103 подиума и 46 быстрых кругов. В 2007 году он стал чемпионом мира.

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