Кими Райкконен завершит карьеру в "Формуле-1" по окончании сезона

ТАСС, 1 сентября. Финский пилот команды "Альфа Ромео" Кими Райкконен завершит карьеру в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" по окончании текущего сезона. Об этом спортсмен написал в Instagram.

"Это мой последний сезон", - в частности, написал он.

Райкконену 41 год, он дебютировал в "Формуле-1" в 2001 году в составе "Заубера" (нынешнее название - "Альфа Ромео"), позже он выступал за "Макларен" (2002-2006), "Феррари" (2007-2009, 2014-2018), "Лотус" (2012-2013), "Альфа Ромео" он представляет с 2018 года, с 2010 года до 2012-го финн в "Формуле-1" не выступал. Райкконен является рекордсменом "королевских гонок" по количеству проведенных Гран-при (344) и стартов (341). В его активе 21 победа, 18 поул-позиций, 103 подиума и 46 быстрых кругов. В 2007 году он стал чемпионом мира.