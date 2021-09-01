"Авангард" победил ЦСКА в матче за Кубок Открытия КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Омский хоккейный клуб "Авангард" победил московский ЦСКА со счетом 4:0 в матче за Кубок Открытия сезона-2021/22 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась в подмосковной Балашихе, где омский клуб проводит домашние встречи.

В составе победителей отличились Петер Цегларик (4-я и 52-я минуты) и Найт Корбэн (48, 54).

"Авангард" выиграл Кубок Открытия во второй раз. Ранее команда побеждала в сезоне-2019/20, также обыграв ЦСКА (3:1). В сезоне-2012/13 омский клуб уступил московскому "Динамо" (2:3 после серии буллитов). ЦСКА принимал участие в матче за Кубок Открытия в шестой раз, только один раз московский клуб одержал победу, обыграв в сезоне-2015/16 в овертайме СКА со счетом 4:3. В прошлом сезоне "Авангард" впервые выиграл Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии ЦСКА (4-2).

ЦСКА провел первый матч в КХЛ под руководством Сергея Федорова, который был назначен главным тренером команды в июле. 51-летний специалист сменил Игоря Никитина, который возглавлял команду с 2017 года и привел ее к победе в Кубке Гагарина в сезоне-2018/19.

Традиционно Кубок Открытия КХЛ разыгрывается между победителем регулярного чемпионата и обладателем Кубка Гагарина. Исключение составили сезон-2018/19, в котором оба трофея завоевал ЦСКА, и сезон-2019/20, который не был доигран из-за пандемии коронавируса. Победителем прошлого Кубка Открытия стал казанский "Ак Барс", обыгравший в овертайме ЦСКА (3:2).

В следующем матче "Авангард" 4 сентября сыграет дома с "Адмиралом" из Владивостока. ЦСКА в этот же день примет рижское "Динамо".