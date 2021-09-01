Рублев вышел в третий раунд US Open

ТАСС, 1 сентября. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл испанца Педро Мартинеса во втором раунде Открытого чемпионата США (US Open). Турнир проходит в Нью-Йорке.

Матч закончился со счетом 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:1, 6:1 в пользу россиянина. В первом сете Рублев проигрывал со счетом 0:3, однако смог довести сет до тай-брейка и одержал победу.

В следующем раунде Рублев встретится с победителем матча между американцем Фрэнсисом Тиафо (50-е место мирового рейтинга) и аргентинцем Гидо Пелья (85-е место).

Рублеву 23 года, он занимает седьмую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету восемь титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.

Мартинесу 24 года, в рейтинге ATP он идет 75-м. На турнирах Большого шлема испанец не проходил дальше третьего раунда.

Открытый чемпионат США является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. В 2020 году победителем стал австриец Доминик Тим, который пропускает нынешний турнир из-за травмы. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2000).