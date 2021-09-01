Федоров заявил, что продолжает изучать нюансы тренерской работы в ЦСКА

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Сергей Федоров продолжает изучать аспекты своей нынешней работы. Об этом он рассказал журналистам.

Федоров сменил на этом посту Игоря Никитина в середине июля.

"Есть определенные нюансы, которые я продолжаю изучать, пытаюсь совершенствоваться. За последний месяц мне удалось не только понять, но и ощутить определенный ритм игры, тренировочного процесса. Чувствую себя нормально, процесс идет", - сказал он.

В матче за Кубок Открытия ЦСКА уступил "Авангарду" со счетом 0:4. "Какие-то изменения в составе точно будут, но несущественные", - отметил он.