Бразильская конфедерация футбола пожаловалась в ФИФА на "Зенит"

ТАСС, 1 сентября. Бразильская конфедерация футбола (CBF) отправила жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на требование российского "Зенита" вернуться в клуб игроков Клаудиньо и Малкома. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Бразильская команда 3 сентября на выезде сыграет с командой Чили в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. В состав команды вызваны Малком и Клаудиньо. Отмечается, что "Зенит" потребовал от игроков вернуться в расположение клуба 1 сентября, они покинули расположение национальной команды.

CBF выразила несогласие с позицией "Зенита". Отмечается, что все документы переданы в соответствующий орган, который занимается дисциплинарными санкциями.