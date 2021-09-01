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Бразильская конфедерация футбола пожаловалась в ФИФА на "Зенит"

Сине-бело-голубые потребовали от игроков национальной команды Малкома и Клаудиньо вернуться в клуб 1 сентября, бразильцы 3 сентября должны сыграть в рамках отборочного раунда чемпионата мира против сборной Чили

ТАСС, 1 сентября. Бразильская конфедерация футбола (CBF) отправила жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на требование российского "Зенита" вернуться в клуб игроков Клаудиньо и Малкома. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Бразильская команда 3 сентября на выезде сыграет с командой Чили в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. В состав команды вызваны Малком и Клаудиньо. Отмечается, что "Зенит" потребовал от игроков вернуться в расположение клуба 1 сентября, они покинули расположение национальной команды.

CBF выразила несогласие с позицией "Зенита". Отмечается, что все документы переданы в соответствующий орган, который занимается дисциплинарными санкциями.

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