Роналду побил рекорд по количеству голов за национальные сборные

ТАСС, 1 сентября. Нападающий Криштиану Роналду забил два мяча за сборную Португалии в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года против команды Ирландии.
Португальские футболисты одержали домашнюю победу со счетом 2:1.
ВОТ ОН – 110-Й ГОЛ КРИША ЗА СБОРНУЮ— Матч ТВ (@MatchTV) September 1, 2021
Просто осознай: Роналду забил больше, чем Али Даеи, который играл с гораздо более слабыми сборными, чем португалец
Запомни этот исторический момент – рекорд Криша падет очень нескоро pic.twitter.com/XvRha26Bmb
Роналду обогнал иранца Али Даеи по количеству голов за национальные сборные. В активе Даеи 109 мячей, на счету Роналду 111 голов.
Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".