Роналду побил рекорд по количеству голов за национальные сборные

ВОТ ОН – 110-Й ГОЛ КРИША ЗА СБОРНУЮ



Просто осознай: Роналду забил больше, чем Али Даеи, который играл с гораздо более слабыми сборными, чем португалец



Запомни этот исторический момент – рекорд Криша падет очень нескоро pic.twitter.com/XvRha26Bmb