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Сборные по футболу

Роналду побил рекорд по количеству голов за национальные сборные

На счету нападающего 111 голов в составе команды Португалии
Криштиану Роналду EPA-EFE/ANTONIO COTRIM
Описание
Криштиану Роналду
© EPA-EFE/ANTONIO COTRIM

ТАСС, 1 сентября. Нападающий Криштиану Роналду забил два мяча за сборную Португалии в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года против команды Ирландии.

Португальские футболисты одержали домашнюю победу со счетом 2:1.

Роналду обогнал иранца Али Даеи по количеству голов за национальные сборные. В активе Даеи 109 мячей, на счету Роналду 111 голов.

Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".

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