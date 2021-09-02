Рахимова обыграла Александрову и вышла в третий круг открытого чемпионата США по теннису

ТАСС, 2 сентября. Россиянка Камилла Рахимова обыграла соотечественницу Екатерину Александрову в матче второго круга Открытого чемпионата США по теннису. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу 20-летней Рахимовой.

Рахимова получила право выступить на Открытом чемпионате США из-за отказа британской теннисистки Йоханны Конты. В первом круге она обыграла представительницу Франции Кристину Младенович (2:6, 6:2, 6:3). Россиянка во второй раз принимает участие на турнире Большого шлема, в 2020 году она дошла до второго круга Открытого чемпионата Франции. Теннисистка занимает 134-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Александрова занимает 34-е место в рейтинге WTA, на ее счету один титул под эгидой организации. На турнирах Большого шлема спортсменка не проходила дальше третьего круга.

Открытый чемпионат США является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. Победительницей прошлого турнира стала японка Наоми Осака, наибольшее количество побед у американок Серены Уильямс и Крис Эверт (по 6 раз), из россиянок Открытый чемпионат США выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).