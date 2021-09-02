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Летние олимпийские виды спорта

Умер призер чемпионатов мира и Европы по греко-римской борьбе Анатолий Кавкаев

Федерация спортивной борьбы России выразила соболезнования родным спортсмена

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Заслуженный тренер России по греко-римской борьбе Анатолий Кавкаев умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

"Федерация спортивной борьбы России и вся борцовская общественность выражают свои соболезнования родным и близким Анатолия Петровича. Невосполнимая утрата", - говорится в заявлении федерации.

Кавкаев является двукратным серебряным призером чемпионатов мира (1973, 1974), на чемпионатах Европы он завоевал золотую (1974) и серебряную награды (1975). Окончил спортивную карьеру в 1979 году, позднее входил в тренерский штаб сборной России.

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