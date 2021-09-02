Олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что хочет поработать на радио

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексея Ягудин хочет поработать на радио. Об этом он заявил во время марафона "Новое знание".

Ягудин является олимпийским чемпионом 2002 года, после окончания карьеры участвует в ледовых шоу, работает на телевидении, в том числе спортивным комментатором.

"Хочу на радио, на радио еще не работал. Я совершенно серьезно", - сказал Ягудин.

Ягудину 41 год, помимо олимпийского золота на его счету четыре победы на чемпионатах мира и три - на чемпионатах Европы.