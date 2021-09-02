МИД РФ готово оказать визовую поддержку при проведении саммита "Спорт-Аккорд"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ готово оказать визовую поддержку при проведении саммита спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд" в Екатеринбурге, который пройдет в мае 2022 года. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона по итогам встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с губернатором области Евгением Куйвашевым.

"[Губернатор] обратился к главе МИД с просьбой оказать содействие в упрощении процедуры выдачи иностранным участникам саммита "Спорт-Аккорд" виз и разрешений для въезда на территорию России. Сергей Лавров обещал совместно с оперативным штабом содействовать в решении этого вопроса", - сообщили в департаменте.

Там уточнили, что, по словам Лаврова, министерство иностранных дел вместе с оперативным штабом готовы оказать визовую поддержку при проведении саммита спорта и бизнеса.

"Спорт-Аккорд" пройдет с 15 по 20 мая 2022 года в Екатеринбурге. Саммит принимает ежегодные общие собрания руководящих органов, а также делегацию Международного олимпийского комитета. Он проводится каждый год в разных городах и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит: в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м - в Сочи.