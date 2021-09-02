Тхэквондист Сидоров завоевал бронзу Паралимпиады

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Российский тхэквондист Даниил Сидоров победил француза Бофа Конга в поединке за бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в весовой категории до 61 кг.

Сидоров завоевал вторую медаль для российских тхэквондистов на Играх в Токио. Ранее в четверг Анна Поддубская победила украинку Викторию Марчук в поединке за бронзовую медаль Игр в весовой категории до 49 кг. Российские тхэквондисты выступали в категории K44, где представлены спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.

Сидорову 22 года, он является серебряным призером мирового первенства. На его счету золотая и серебряная медали чемпионатов Европы. Сидоров занимается тхэквондо с 2010 года. Он также пробовал свои силы в боксе и плавании.

Российские спортсмены, на счету которых 32 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды, занимают третье место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (77-46-44), вторыми идут британцы (33-27-35). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.