Сборная России опустилась на третье место в медальном зачете Паралимпиады

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Сборная России завоевала три серебряные и пять бронзовых наград в девятый соревновательный день Паралимпийских игр в Токио и переместилась в медальном зачете со второго места на третье.
Всего на счету российских спортсменов 32 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды. На второй строчке теперь располагается сборная Великобритании (33-27-35), лидерство сохраняет команда Китая (77-46-44).
В составе сборной России серебро завоевали пловцы Вячеслав Емельянцев, Валерия Шабалина (оба - 100 м на спине), а также Анастасия Гонтарь, Елизавета Сидоренко, Виктория Ищиулова и Ани Палян, ставшие вторыми в комбинированной эстафете 4х100 м.
Обладателями бронзовых медалей стали пловцы Владимир Даниленко (50 м на спине), Александр Скалиух (100 м баттерфляем), Вячеслав Ленский (400 м вольным стилем) и тхэквондисты Анна Поддубская (в весе до 49 кг) и Даниил Сидоров (до 61 кг).
В пятницу будет разыграно 55 комплектов медалей. Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Китай
|77
|46
|44
|167
|2
|Великобритания
|33
|27
|35
|95
|3
|Россия
|32
|23
|42
|97
|4
|США
|27
|31
|22
|80
|5
|Украина
|20
|39
|25
|84
|6
|Нидерланды
|19
|11
|11
|41
|7
|Бразилия
|18
|13
|22
|53
|8
|Австралия
|17
|23
|25
|65
|9
|Италия
|13
|25
|20
|58
|10
|Азербайджан
|11
|1
|4
|16