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Паралимпиада в Токио

Сборная России опустилась на третье место в медальном зачете Паралимпиады

Российские спортсмены остались без золотых наград в девятый день Игр в Токио
Тхэквондист Даниил Сидоров (слева) AP Photo/Shuji Kajiyama
Описание
Тхэквондист Даниил Сидоров (слева)
© AP Photo/Shuji Kajiyama

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Сборная России завоевала три серебряные и пять бронзовых наград в девятый соревновательный день Паралимпийских игр в Токио и переместилась в медальном зачете со второго места на третье.

Всего на счету российских спортсменов 32 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды. На второй строчке теперь располагается сборная Великобритании (33-27-35), лидерство сохраняет команда Китая (77-46-44).

В составе сборной России серебро завоевали пловцы Вячеслав Емельянцев, Валерия Шабалина (оба - 100 м на спине), а также Анастасия Гонтарь, Елизавета Сидоренко, Виктория Ищиулова и Ани Палян, ставшие вторыми в комбинированной эстафете 4х100 м.

Обладателями бронзовых медалей стали пловцы Владимир Даниленко (50 м на спине), Александр Скалиух (100 м баттерфляем), Вячеслав Ленский (400 м вольным стилем) и тхэквондисты Анна Поддубская (в весе до 49 кг) и Даниил Сидоров (до 61 кг).

В пятницу будет разыграно 55 комплектов медалей. Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

Таблица медалей Паралимпиады в Токио
СтранаЗолотоСереброБронзаВсего
1Китай774644167
2Великобритания33273595
3Россия32234297
4США27312280
5Украина20392584
6Нидерланды19111141
7Бразилия18132253
8Австралия17232565
9Италия13252058
10Азербайджан111416

 

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