Сборная России опустилась на третье место в медальном зачете Паралимпиады

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Сборная России завоевала три серебряные и пять бронзовых наград в девятый соревновательный день Паралимпийских игр в Токио и переместилась в медальном зачете со второго места на третье.

Всего на счету российских спортсменов 32 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды. На второй строчке теперь располагается сборная Великобритании (33-27-35), лидерство сохраняет команда Китая (77-46-44).

В составе сборной России серебро завоевали пловцы Вячеслав Емельянцев, Валерия Шабалина (оба - 100 м на спине), а также Анастасия Гонтарь, Елизавета Сидоренко, Виктория Ищиулова и Ани Палян, ставшие вторыми в комбинированной эстафете 4х100 м.

Обладателями бронзовых медалей стали пловцы Владимир Даниленко (50 м на спине), Александр Скалиух (100 м баттерфляем), Вячеслав Ленский (400 м вольным стилем) и тхэквондисты Анна Поддубская (в весе до 49 кг) и Даниил Сидоров (до 61 кг).

В пятницу будет разыграно 55 комплектов медалей. Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.