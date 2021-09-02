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Паралимпиада в Токио

Матыцин: российские тхэквондисты добились исторического результата на Паралимпиаде

В четверг Даниил Сидоров завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 61 кг, а Анна Поддубская - в весе до 49 кг
Министр спорта РФ Олег Матыцин Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российские тхэквондисты Анна Поддубская и Даниил Сидоров на Паралимпийских играх в Токио добились исторического результата. Такое мнение высказал министр спорта Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

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В четверг на Играх Сидоров завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 61 кг, а Поддубская - в весовой категории до 49 кг. Россияне выступали в категории K44, где представлены спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.

"Поздравляю Анну Поддубскую и Даниила Сидорова с бронзой Игр в Токио! Наши тхэквондисты добились исторического результата. Тхэквондо впервые включено в программу Паралимпийских игр, и российские спортсмены сегодня вписали свои имена в историю - стали первыми призерами Паралимпиады в этом виде спорта", - сказал Матыцин.

"Анна Поддубская, призер чемпионата мира и Европы, в схватке за бронзовую медаль не оставила шансов сильной сопернице, нанесла сокрушительное поражение украинке, многократной чемпионке мира. Даниил Сидоров, чемпион Европы и призер чемпионата мира, одержал убедительную победу над четырехкратным чемпионом мира из Франции. Поздравляю тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России с успехом наших спортсменов. Желаю российским тхэквондистам удачи на Играх в Токио", - добавил министр.

Российская сборная располагается на третьем месте в общем зачете, завоевав 32 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды. На второй строчке располагается сборная Великобритании (33-27-35), лидерство сохраняет команда Китая (77-46-44). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

Теги
Матыцин, Олег ВасильевичПаралимпиада в Токио
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