Матыцин: российские тхэквондисты добились исторического результата на Паралимпиаде

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российские тхэквондисты Анна Поддубская и Даниил Сидоров на Паралимпийских играх в Токио добились исторического результата. Такое мнение высказал министр спорта Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

В четверг на Играх Сидоров завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 61 кг, а Поддубская - в весовой категории до 49 кг. Россияне выступали в категории K44, где представлены спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.

"Поздравляю Анну Поддубскую и Даниила Сидорова с бронзой Игр в Токио! Наши тхэквондисты добились исторического результата. Тхэквондо впервые включено в программу Паралимпийских игр, и российские спортсмены сегодня вписали свои имена в историю - стали первыми призерами Паралимпиады в этом виде спорта", - сказал Матыцин.

"Анна Поддубская, призер чемпионата мира и Европы, в схватке за бронзовую медаль не оставила шансов сильной сопернице, нанесла сокрушительное поражение украинке, многократной чемпионке мира. Даниил Сидоров, чемпион Европы и призер чемпионата мира, одержал убедительную победу над четырехкратным чемпионом мира из Франции. Поздравляю тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России с успехом наших спортсменов. Желаю российским тхэквондистам удачи на Играх в Токио", - добавил министр.

Российская сборная располагается на третьем месте в общем зачете, завоевав 32 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды. На второй строчке располагается сборная Великобритании (33-27-35), лидерство сохраняет команда Китая (77-46-44). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.