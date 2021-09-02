Матыцин: российские пловцы завоевали медали на Паралимпиаде в красивой борьбе

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российские призеры Паралимпийских игр в Токио по плаванию завоевали медали в красивой борьбе с сильнейшими соперниками в мире. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Вячеслав Емельянцев завоевал серебро на дистанции 100 м на спине, в женских соревнованиях в этой дисциплине второе место заняла Валерия Шабалина, спортсмены выступали в категории S14 (атлеты с интеллектуальными нарушениями). Также российская команда в составе Анастасии Гонтарь, Елизаветы Сидоренко, Виктории Ищиуловой и Ани Палян стала серебряным призером в эстафете 4х100 м в категориях с S5 по S10, где представлены спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. Вячеслав Ленский выиграл бронзу на дистанции 400 м вольным стилем в категории S6 (поражение опорно-двигательного аппарата). Александр Скалиух финишировал третьим в финале на 100 м баттерфляем в категории S9 (различные формы инвалидности, в том числе ампутации и церебральный паралич), а Владимир Даниленко - на 50 м на спине в категории S2 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).

"Поздравляю наших пловцов с завоеванием серебряных и бронзовых медалей на Играх в Токио! Все наши спортсмены сегодня прекрасно проявили себя, показали выступление самого высокого уровня, российские пловцы завоевали паралимпийские медали в красивой борьбе с сильнейшими соперниками в мире, мы гордимся их результатами, они настоящие герои. Поздравляю с успешным выступлением наших пловцов тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России. Желаю российским спортсменам удачи в заключительный день программы в плавании на Играх в Токио", - сказал Матыцин.

Сборная России завоевала 32 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды и занимает третье место в общем медальном зачете. Лидирует команда Китая (77-46-44), второй идет сборная Великобритании (34-27-35). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.