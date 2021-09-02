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Футбол в России

Семак рассказал, что часто повышает голос в раздевалке "Зенита"

Он назвал профессию тренера одной из самых стрессовых

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак признался, что часто повышает голос в раздевалке с игроками. Об этом он рассказал во время марафона "Новое знание".

"Голос я повышаю в раздевалке достаточно часто, главное, чтобы тебя понимали. Работа тренера одна из самых стрессовых, она не прекращается ни на минуту, поскольку ты постоянно в голове крутишь, анализируешь", - сказал он.

Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. Под его руководством команда три раза подряд стала чемпионом России.

Теги
Российский футболСемак, Сергей Богданович
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