Семак рассказал, что часто повышает голос в раздевалке "Зенита"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак признался, что часто повышает голос в раздевалке с игроками. Об этом он рассказал во время марафона "Новое знание".

"Голос я повышаю в раздевалке достаточно часто, главное, чтобы тебя понимали. Работа тренера одна из самых стрессовых, она не прекращается ни на минуту, поскольку ты постоянно в голове крутишь, анализируешь", - сказал он.

Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. Под его руководством команда три раза подряд стала чемпионом России.