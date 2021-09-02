Призер Паралимпиады в тхэквондо Поддубская намерена выступать до Игр в Париже

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Российская тхэквондистка Анна Поддубская, ставшая в четверг бронзовым призером Паралимпиады в Токио, намерена выступать до следующих Игр, которые пройдут в 2024 году в Париже. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Поддубская, выступающая в весовой категории до 49 кг, в поединке за бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио победила украинку Викторию Марчук.

"Схватка за бгшронзу для меня была последним шансом на медаль, либо я беру медаль, либо я не представляю что. В тхэквондо очень важно держать эмоции, быть сосредоточенным, чтобы не сорваться. Тем более когда последний шанс. Но я справилась, слышала тренера, мы четко отработали, в итоге бронза Игр, я до сих пор не могу осмыслить", - сказала спортсменка.

"Естественно, я хотела большего, чем третье место, старалась на все сто, но эта медаль для меня очень дорога. Я в короткое время отобралась на Игры, поэтому все приходилось делать с двойной силой, всего два года было, чтобы набрать рейтинг, поэтому каждый год перелеты, соревнования, перелеты, соревнования. В итоге на чемпионате мира стала третьей и попала в состав сборной, а потом карантин. Не скажу, что он мне сильно помешал, мы с личным тренером стали еще больше работать", - продолжила Поддубская.

Поддубская завоевала первую медаль российских тхэквондистов на Играх в Токио. Она выступала в категории K44, где представлены спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.

"Я точно знаю, что буду продолжать дальше. Когда тебе созданы все условия, только действуй. Никаких отмазок. Сегодняшняя медаль меня серьезно стимулирует, и на ближайшие 3,5 года другого дела, кроме тхэквондо, нет. Газуем дальше", - заключила россиянка.