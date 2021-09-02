В "Газпром-медиа" заявили, что "Матч ТВ" окупил права на показ Евро

ТАСС, 2 сентября. Телеканал "Матч ТВ" заработал на трансляциях матчей чемпионата Европы по футболу сумму, превышающую затраченные на приобретение ТВ-прав средства. Об этом сообщила генеральный директор сейлз-хауса "Газпром-медиа" Екатерина Веселкова, комментарий которой приводит "Матч ТВ".

Чемпионат Европы прошел с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. Победителем турнира стала команда Италии, российская сборная не сумела выйти в плей-офф.

"Я бы поскромничала и не называла сумм, но цифру в 5 миллиардов уже озвучивали. Могу ее подтвердить, доходы - свыше 5 миллиардов, это абсолютный успех. Но мы постоянно развиваемся, делаем инновационные вещи. Все наверняка видели прекрасного робота "Матч ТВ" в студии Евро в Санкт-Петербурге, мы смогли продать рекламу даже на него, говорю "даже", потому что это абсолютный прорыв, никто не делал ничего подобного, рынок оценил", - сказала Веселкова.

"Чемпионат мира по хоккею - плюс 231% по доходам, если сравнивать с прошлым годом. Евро-2020 - феноменальный коммерческий успех, мы окупили покупку прав. Они стоят космических денег, и принято думать, что в России это невозможно, поскольку спорт не так востребован у рекламодателей, но нам удалось это сделать, чем мы очень гордимся. Все это - результат слаженной работы канала и сейлзов, мы обошли по доходам наших коллег, что, безусловно, является приятным бонусом", - отметила она.