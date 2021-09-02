Колумбийский велогонщик Лопес стал победителем 18-го этапа "Вуэльты"

ТАСС, 2 сентября. Колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес из команды Movistar стал победителем 18-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Вуэльта Испании".

Лопес преодолел дистанцию 162,6 км за 4 часа 41 минуту 21 секунду. Второе место занял словенский велогонщик Примож Роглич из команды Jumbo-Visma (+0.14), третьим финишировал испанец Энрик Мас из Movistar (+0.20). Россиянин Павел Сиваков из Ineos Grenadiers финишировал 35-м (+10.57), Александр Власов из "Астаны" занял 90-е место (+31.47).

В общем зачете по итогам 18 этапов лидирует Роглич, время которого составляет 73 часа 24 минуты 25 секунд. Вторым идет Мас (+2.30), третьим - Лопес (+2.53). Власов располагается на 25-й строчке (+1:11.48), Сиваков - 39-й (+1:43.06).

Девятнадцатый этап веломногодневки состоится в пятницу, его протяженность составит 191,2 км.

"Вуэльта" проходит в 76-й раз. Многодневка состоит из 21 этапа и завершится 5 сентября.